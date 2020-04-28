Ново-Огарево, Московская область, , 19:06 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин попросил граждан России продержаться на майские праздники в режиме самоизоляции. Об этом глава государства заявил сегодня, 28 апреля, в ходе онлайн-совещания с губернаторами и членами правительства.

Путин подчеркнул, что люди устали от режима самоизоляции, накапливается и физическая, и психологическая усталость. Всем очень хочется, чтобы этот непростой период закончился. Однако беда еще не ушла.

Многие не видят угрозы, не чувствуют её. Среди наших родных, коллег все больше тех, кого затронула инфекция. Накапливаются материальные и бытовые проблемы. А за окнами весна, тёплые деньки», — отметил Путин.

В связи с этим глава государства попросил сограждан соблюдать все меры предосторожности и проявить ответственность на майские праздники. Воздержаться от походов в гости, от массовых встреч. Поездки на дачу — уместны.