Москва, 28 апреля 2020, 19:05 — REGNUM После сегодняшнего общения президента России Владимира Путина с главами регионов следует ожидать резкой активизации губернаторов ЦФО. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко. Кроме того, центр дал понять, что внутриэлитные конфликты нужно отложить в сторону.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несоблюдение жестких требований самоизоляции на фоне коронавируса ведет к серьезным последствиям. Так, в Северной Осетии прирост заболевших за неделю составил 37% — в предыдущих периодах средний прирост составлял 17%. По её словам, нарушение режима самоизоляции «отбросило эту республику» по показателям прироста, это «значимое ухудшение эпидситуации», поэтому туда направлена специализированная бригада противочумного института.
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Напомним, 20 апреля в столице РСО-Алании прошел несанкционированный митинг против строгих мер, которые были введены властями региона в связи с распространением коронавируса.