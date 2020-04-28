Москва, , 19:05 — REGNUM После сегодняшнего общения президента России Владимира Путина с главами регионов следует ожидать резкой активизации губернаторов ЦФО. Об этом ИА REGNUM заявил политолог Дмитрий Михайличенко. Кроме того, центр дал понять, что внутриэлитные конфликты нужно отложить в сторону.

Думаю, следует ожидать резкой активизации губернаторов ЦФО. Действительно, значительная часть населения этого федерального округа зависит от московской агломерации (в том числе и по параметрам трудовой мобильности). Однако регионалы не могут обеспечить соответствующий московской агломерации уровень защиты населения. Мэр Москвы Сергей Собянин обратил внимание на важную проблему, но не обозначил, к сожалению, пути решения.

Анна Попова. Можно сказать, устами женщины пожурили без политизации и достаточно эффективно. Тем самым центр дал понять: внутриэлитные конфликты нужно отложить в сторону. Вопросы здоровья жителей республики важнее. Дмитрий Михайличенко Интересно, что про Северную Осетию (в которой недавно был массовый митинг против главы республики) сказал не президент, а руководитель Роспотребнадзора. Можно сказать, устами женщины пожурили без политизации и достаточно эффективно. Тем самым центр дал понять: внутриэлитные конфликты нужно отложить в сторону. Вопросы здоровья жителей республики важнее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несоблюдение жестких требований самоизоляции на фоне коронавируса ведет к серьезным последствиям. Так, в Северной Осетии прирост заболевших за неделю составил 37% — в предыдущих периодах средний прирост составлял 17%. По её словам, нарушение режима самоизоляции «отбросило эту республику» по показателям прироста, это «значимое ухудшение эпидситуации», поэтому туда направлена специализированная бригада противочумного института.

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Напомним, 20 апреля в столице РСО-Алании прошел несанкционированный митинг против строгих мер, которые были введены властями региона в связи с распространением коронавируса.