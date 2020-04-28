Подгорица, , 19:02 — REGNUM Черногория получает медицинское оборудование от своих союзников по НАТО. Об этом 28 апреля сообщает официальный сайт Североатлантического альянса.

В сообщении подчеркивается, что Черногория обратилась за помощью к Евроатлантическому координационному центру по противодействию катастрофам, который принимает запросы от стран-членов и партнеров НАТО.

Отвечая на запрос Подгорицы, США направили в Клинический центр Черногории три монитора для наблюдения за состоянием пациентов и 210 комплектов для вливания инфузионных растворов и инфузионный насос. Голландия отправила в Черногорию средства индивидуальной защиты для медработников и медицинское оборудование из Китая. В ближайшем будущем за счет голландского правительства в Черногорию прибудет еще одна партия аналогичного товара. Средства индивидуальной защиты Черногории пожертвовала также Турция, говорится в сообщении.

Напомним, что, по данным Минздрава Черногории, на 28 апреля не было выявлено новых случаев инфицирования SARS-CoV-2.

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