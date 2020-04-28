Москва, , 18:38 — REGNUM

Победные дни — время личных размышлений, семейного и общенародного сплочения на дарованной нам отцами мощнейшей основе их самозабвенного подвига, и выступление Владимира Путина должно внести свою лепту в это сплочение, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 28 апреля, комментируя информацию о предстоящем обращении президента к нации 9 мая.

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«С экспертной, политологической точки зрения услышать то, что скажет в связи с юбилеем Победы в Великой Отечественной войне Владимир Путин, конечно, интересно и важно. Вместе с тем, что нового нам могут сказать о той войне, о погибших на ней или переживших её, но в своём большинстве уже скончавшихся родственниках, о подвиге советского народа, о том зверстве объединённой Третьим рейхом Европы, которому они противостояли? Всё сказано в военной публицистике, в великой русской литературе советской эпохи, в великом советском кинематографе, в документах и фотоматериалах той поры. Сейчас — в лучшем случае, перепевы…

Что же касается политических речей на этот счёт, то за последние годы мы слышали и «политкорректные», примирительные выступления в эти дни, и выступления несколько более заострённые — разные. Меняли они что-то в нашем восприятии Победы 1945 года? Нет, не меняли. Ничего в нём не поменял и значимый жест власти в отношении Мавзолея Ленина, под знаменем которого — и это не фигура речи — наши отцы и деды присягали победить или умереть и победили.

Одним словом, для меня лично эти праздничные и одновременно скорбные дни начнутся, как всегда, в день водружения Красного Знамени Победы над Рейхстагом и закончатся 12 мая: навсегда запомнил множество могил солдат Красной армии в Латвии, в районе бывшего Курляндского котла, погибших 9, 10, 11 мая.

Победные дни — это время личных размышлений, семейного и общенародного сплочения на дарованной нам отцами мощнейшей основе их самозабвенного подвига. Надеюсь, выступление президента Путина внесёт свою лепту в это сплочение.