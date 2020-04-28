Москва, , 18:38 — REGNUM К 5 мая в России подготовят рекомендации и постепенном снятии противоэпидемических ограничений в регионах страны. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов РФ, главами Минздрава, Роспотребнадзора по вопросам борьбы с коронавирусом.

«В связи с этим президент поручил правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, к 5 мая, подготовить рекомендации. А именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, из режимов ограничений», — заявил Путин.

«Разумеется, в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации и её устойчивого прогноза», — подчеркнул он.

Президент указал, что после того, как в целом по стране пик эпидемии будет преодолён, в отдельных регионах ситуация может оставаться напряжённой. При этом благодаря тому, что планы должны быть представлены 5 мая, а выходные дни закончатся 11 мая, в субъектах будет время на подготовку своих действий.

«Угроза не исчезнет везде и сразу, а значит говорить о какой-то одномоментной отмене ограничений нельзя. Просто недопустимо», — указал он.

«Вы должны быть готовы к тому, что впереди сложный и трудный путь, на котором нужно предусмотреть все риски, проявить здравый смысл, ответственность и выдержку, чтобы нас не отбросило назад, чтобы не растерять всё то, чего мы такими усилиями добились за последние недели», — добавил президент.