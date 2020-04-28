Челябинск, , 18:37 — REGNUM В Челябинске депутат Калининского райсовета Алеся Субботина освобождена от домашнего ареста. Об этом она написала в Facebook.

Суд принял решение о её освобождении 27 апреля. На момент создания записи она находилась дома и ожидала инспектора ФСИН для снятия электронного браслета.

Как сообщало ИА REGNUM, Субботина была задержана в марте и некоторое время провела в СИЗО. Её вменяют мошенничество. Впрочем, часть общественников и известных в регионе граждан называют дело политическим.

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