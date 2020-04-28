Москва, , 18:25 — REGNUM В России ситуация с эпидемией коронавируса нового типа остаётся крайне сложной. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов РФ, главами Минздрава, Роспотребнадзора по вопросам борьбы с коронавирусом.

«Ежедневное число новых случаев выявления болезни относительно стабилизировалось, но это не должно нас успокаивать. Ситуация остаётся очень сложной — специалисты и учёные, а мы с ними находимся в постоянном контакте, сверяем действия, — говорят о том, что пик ещё не пройден», — заявил Путин.

Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряжённым этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку. Угрозы смертельной опасности вируса сохраняются, и это может коснуться каждого», — подчеркнул он.