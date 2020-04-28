Москва, , 18:23 — REGNUM России удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса нового типа. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов РФ, главами Минздрава, Роспотребнадзора по вопросам борьбы с коронавирусом.

«Нам удалось затормозить распространение эпидемии. Это результат нашей общей работы, ответственности миллионов граждан страны, которые прислушивались к рекомендациям врачей и специалистов. Заботятся о своём здоровье и берегут близких, соблюдают предписания органов власти», — заявил Путин.