Москва, , 18:17 — REGNUM Решения по борьбе с коронавирусом будут считаться выполненными только тогда, когда будут решены все поставленные задачи. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов РФ, главами Минздрава, Роспотребнадзора по вопросам борьбы с коронавирусом.

«Обращаю внимание, решения будут считаться выполненными, только когда люди, многодетные семьи, медицинские работники получат на руки положенные им выплаты. А предприятия на деле воспользуются мерами поддержки. До тех пор, пока здесь остаются даже единичные, на первый взгляд, частные проблемы — но люди о них говорят, — вопросы с контроля, конечно, сниматься не будут», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что руководители федеральных ведомств, главы регионов несут за это персональную ответственность.