Белград, , 18:17 — REGNUM Сербия рассчитывает на помощь американских компаний в восстановлении сербской экономики после пандемии коронавируса. Об этом послу США в Сербии Энтони Годфри сообщил президент страны Александр Вучич во время встречи 28 апреля в Белграде.

Вучич ознакомил Годфри с пакетом экономических мер, которые подготовило правительство Сербии. При этом президент Сербии отметил, что он рассчитывает на участие американских компаний, которые уже работают на сербском рынке, но еще больше — на будущие инвестиции из США.

«Двое собеседников выразили ожидание по поводу того, что экономическое сотрудничество между двумя странами будет укрепляться, равно как и сотрудничество в других областях, которые находятся в сфере обоюдных интересов и о которых шла речь во время визита президента Вучича в США в марте этого года», — говорится в сообщении пресс-службы президента Сербии.

Напомним, что в марте Александр Вучич в Белом доме встретился с лидером сепаратистского Косово Хашимом Тачи. С американской стороны на встрече присутствовали спецпредставитель президента США Ричард Гренелл и советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен. По возвращении Вучича и Тачи из Вашингтона в косовских СМИ появилась информация о том, что Белый дом представил им проект финального соглашения по Косово и Метохии. Тем временем Вучич заявил, что Приштина напрасно надеется заставить Белград признать ее независимость без каких-либо уступок со своей стороны.