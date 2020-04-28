Москва, , 18:09 — REGNUM В России введут официальный профессиональный праздник работников скорой помощи. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов РФ, главами Минздрава, Роспотребнадзора по вопросам борьбы с коронавирусом.

«Кстати, знаю, что именно сегодня, 28 апреля, неофициально отмечается день создания скорой помощи в России. Я хочу поздравить врачей, фельдшеров, медицинских сестёр и санитаров, водителей экипажей с этим праздником. Поблагодарить вас за столь нужный людям труд. В эти напряжённые дни и недели вы демонстрируете мужество, свои лучшие человеческие качества. И думаю, что было бы правильно установить именно в эту дату профессиональный праздник — День работника скорой помощи медицинской помощи. Вот так и сделаем».