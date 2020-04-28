Москва, , 18:03 — REGNUM Производство аппаратов ИВЛ на российской территории достигнет двух с половиной тысяч уже в следующем месяце, заявил 28 апреля президент РФ Владимир Путин в своём обращении к согражданам.

По словам главы государства, в России уже удалось нарастить выпуск медицинских масок в десять раз. Регионы справились с задачей создания дополнительных коек для лечения больных с коронавирусом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин 28 апреля заявил, что российская система здравоохранения увеличила запас прочности в ситуации с пандемией. Теперь нужно, чтобы регионы были готовы отстоять перед лицом эпидемии жизнь каждого человека.

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