Москва, , 18:02 — REGNUM Губернаторы должны действовать на упреждение в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководителями субъектов РФ, главами Минздрава, Роспотребнадзора по вопросам борьбы с коронавирусом.

«Обращаюсь к руководителям регионов: если у вас план по развёртыванию специализированных коек выполнен, это совсем не повод остановить работу, доложить и считать её завершённой. Пожалуйста, используйте каждую возможность, чтобы нарастить ресурс. Ресурсы и готовность здравоохранения в регионе, не дожидаясь команды сверху», — заявил Путин.