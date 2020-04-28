Киев, , 18:08 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский дотянул до последнего с подписанием закона о продаже земли, отмечает в своем комментарии сегодня, 28 апреля, украинский политолог Сергей Быков.

Эксперт отмечает, что, согласно конституции, президент Украины подписывает закон в течение 15 дней с дня подписания главой Верховной рады.

«Спикер парламента Разумков закон подписал 13 апреля. Соответственно, считаем 15 дней и выходим на 28 апреля. Затягивание прямо говорит о двух вещах: или президент вообще не хотел подписывать закон (а в программе Зеленского есть пункт о рынке земли); или боялся, что закон обжалуют», — комментирует Быков.

Эксперт считает, что в случае обращения в Конституционный суд есть шансы, что суд отменит закон из-за того, что его принимали с нарушениями.

«Например, Рада финально голосовала в день, когда не было сессии, а правки рассматривали на внеочередном заседании, хотя регламент такой возможности не даёт», — отмечает политолог.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Зеленский подписал принятый 31 марта Верховной радой закон о продаже земли. До 13 апреля документ нельзя было подписывать из-за того, что процедуру его принятия оспорили отдельные депутаты Рады, но на внеочередной сессии 13 апреля большинство устранило это формальное препятствие.

Зеленский не сообщил, почему возникла такая пауза с подписанием закона, зато заявил, что наступил «исторический момент для всех украинцев и для него лично», поскольку «Украина ждала этот закон со времени обретения независимости».