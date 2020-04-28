Душанбе, , 18:00 — REGNUM Прибывшие из столицы Таджикистана города Душанбе в Горно-Бадахшанскую автономную область (ГБАО) таджикистанцы должныв обязательном порядке провести 14 дней в самоизоляции. Такое решение приняли в администрации региона.

При въезде на территорию ГБАО медики измеряют температуру вновь прибывшим гражданам, а также проводят с ними разъяснительные беседы по предупреждению распространения коронавируса.

После чего они отправляются на принудительный двухнедельный домашний карантин, и только по окончании этого времени можно будет выходить на работу и посещать общественные места, если не появится никаких симптомов COVID-19.

Напомним, в Таджикистане не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.