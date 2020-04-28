Ново-Огарево, Московская область, , 17:57 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в субъектах Федерации неоднородная и регионы должны принимать необходимые меры в соотвествии с ситуацией. Об этом глава государства сказал сегодня, 28 апреля, в ходе онлайн-совещания с губернаторами и членами правительства по ситуации с коронавирусом.

По словам российского лидера, ситуация с коронавирусом в регионах неоднородная — какие-то регионы еще не столкнулись с резким ростом числа зараженных, а где-то все в самом разгаре.

В связи с этим власти регионов не должны принимать ограничительные меры на эмоциях или под копирку.