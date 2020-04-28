Москва, , 17:56 — REGNUM В Госдуме разработан законопроект, запрещающий приравнивание действий советского руководства и солдат в годы Второй мировой войны к действиям руководства и военнослужащих нацистской Германии. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»).

По ее мнению, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне необходимо ввести в законодательство страны нормы о том, что «запрещаются публичные высказывания, в которых допускается приравнивание целей, решений и действий советского командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии».

Законопроект перед внесением на рассмотрении нижней палаты парламента будет обсуждаться во фракции. Формулировка может быть изменена при подготовке инициативы ко внесению в Госдуму.