Ново-Огарево, Московская область, , 17:50 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что пик роста заражения коронавирусом в стране еще не пройден и крайне важно строгое соблюдение всех мер ограничений, принятых в связи с пандемией. Об этом глава государства сказал сегодня, 28 апреля, в ходе онлайн-совещания с губернаторами и членами правительства по ситуации с коронавирусом.

По словам Путина, чем строже все мы будем соблюдать карантин и меры ограничения, тем быстрее все мы из этого карантина выйдем.

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