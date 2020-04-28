Рига, , 17:46 — REGNUM Представители министерства образования Латвии предложили на заседании комиссии Сейма (парламента) по образованию, науке и культуре отменить в 2020 году государственные экзамены для учеников девятых классов, за исключением экзаменов по государственному языку для учеников школ национальных меньшинств, то есть «русских школ». Об этом пишет 28 апреля портал Diena.lv.

Журналисты отмечают, что эта позиция министерства образования Латвии продиктована требованиями безопасности из-за пандемии коронавируса и согласована с представителями Государственного центра содержания образования.

Отмечается, что выпускные экзамены в Латвии для двенадцатых классов состоятся.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. В стране были отменены занятия в школах и спортивных секциях, а также запрещены массовые мероприятия.