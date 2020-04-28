Ново-Огарево, Московская область, , 17:41 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что с 12 мая в стране начнется поэтапный выход из режима ограничений. Об этом глава государства сказал сегодня, 28 апреля, в ходе онлайн-совещания с губернаторами и членами правительства по ситуации с коронавирусом.

По словам Путина, режим нерабочих дней продлится в России до 12 мая. 6,7,8 мая будут считаться выходными днями.

После 12 мая начнется поэтапный выход из режима ограничений.