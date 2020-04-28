Подгорица, , 17:41 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович занял откровенно русофобскую позицию «вопреки здравому смыслу» и всему тому, за что он сам раньше выступал, говоря об отношениях с Российской Федерацией. Об этом 27 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время беседы со студентами МГИМО в режиме видеоконференции.

Лавров предположил, что причину резкой перемены в политике Джукановича по отношению к России надо искать в том, что у черногорского лидера «были проблемы с правосудием на Западе, в ряде европейских стран ему вменяли обвинения в контрабанде».

«Конечно, если политические деятели настолько уязвимы, ими легко манипулировать, я говорю это с тяжелым сердцем», — процитировало слова министра ТАСС.

Лавров признался, что ему жаль, что так сложилось, потому что он сам «очень любит эту страну».

«Конечно, когда наступает предательство, причем предательство не кого-то конкретно, а предательство народа, который всегда был рядом с тобой, это печально. Но я убежден, что чувства, воплощенные в стихотворении Высоцкого, которые разделяет огромное, подавляющее число черногорцев, в конечном счете возобладают, а временщики уйдут», — отметил Лавров.

При этом глава российской дипломатии процитировал строки из стихотворения, которое, на его взгляд, характеризует духовную связь народов России и Черногории: «Мне одного рожденья мало — // Расти бы мне из двух корней… // Жаль, Черногория не стала // Второю родиной моей».