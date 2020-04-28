Москва, , 17:39 — REGNUM Прозвучавшие со стороны ЕС обвинения в адрес России и Китая, якобы дезинформирующих мировую общественность о ситуации с коронавирусом, опять ни на чём не основаны и ничем не подтверждены, заявил 28 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По итогам видеоконференции Совета министров иностранных дел БРИКС российский дипломат отметил, что обвинения европейской внешнеполитической службы о «дезинформации» о коронавирусе со стороны России и Китая «даже комментировать не вполне корректно».

Причина в том, что обвинители не привели «ни единого факта, который бы подтверждал такие утверждения». Как отмечает глава МИД РФ, Москва всё чаще сталкивается к попыткам западных стран «найти объединяющие их мотивы в вымыслах по поводу российской или какой-то иной угрозы».

Ничего конкретного за такими обвинениями не стоит. Чтобы это понять, можно просто взглянуть «на факты, которые регулярно публикуются о деятельности и действиях той или иной страны в связи с реакцией на коронавирус».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, британская газета Financial Times со ссылкой на «закрытый доклад» ЕС во второй декаде марта обвинила Россию в распространении ложной информации ситуации с коронавирусом.

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