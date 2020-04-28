Ново-Огарево, Московская область, , 17:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что распространение коронавируса в России удалось в существенной степени затормозить. Об этом глава государства заявил сегодня, 28 апреля, в ходе онлайн-совещания с губернаторами.

«Нам удалось затормозить распространение инфекции. Выявление новых случаев стабилизировалось. Но пик ещё не пройден. Мы перед самым сложным этапом. От всех нас потребуется предельная собранность. Чем строже будем следовать правилам карантина, тем быстрее всё пройдёт», — сказал Путин.