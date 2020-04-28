Ново-Огарево, Московская область, 28 апреля 2020, 17:37 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что распространение коронавируса в России удалось в существенной степени затормозить. Об этом глава государства заявил сегодня, 28 апреля, в ходе онлайн-совещания с губернаторами.
«Политическая жизнь Киргизии»
Путин: в России удалось затормозить распространение коронавируса
«Нам удалось затормозить распространение инфекции. Выявление новых случаев стабилизировалось. Но пик ещё не пройден. Мы перед самым сложным этапом. От всех нас потребуется предельная собранность. Чем строже будем следовать правилам карантина, тем быстрее всё пройдёт», — сказал Путин.
В России ужесточаются меры по противодействию распространению коронавируса — регионы переходят на режим самоизоляции, внедряют системы контроля передвижения граждан с использованием спецпропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.
Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой – так, в Бурятии районные власти перекрывают дороги, а в Чечне планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. В ряде регионов России ограничена продажа алкоголя.