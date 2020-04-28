Вашингтон, , 20:21 — REGNUM Привлечь Китай к ответу за пандемию коронавируса считает нужным американский конгрессмен Кевин Маккрати. Об этом он пишет на своей странице в твиттере.

Лидер республиканцев в Палате представителей полагает, что люди по всему миру потеряли родных — родителей, братьев, детей — «потому, что Китай лгал».

Кевин Маккарти «Никогда больше. Коммунистический Китай должен быть привлечен к ответу».

Это далеко не первое подобного рода заявление среди американских политиков. Так, две недели назад влиятельный сенатор Линдси Грэм заявил, что, будь его воля, весь мир послал бы Китаю счет за пандемию. Сенатор Марша Блэкберн тоже заявила, что виноват в пандемии Китай, и намекнула, что в качестве компенсации Китай мог бы простить США часть долга.