Москва, , 16:56 — REGNUM Заявление главы ЛНА Халифы Хафтара о том, что теперь его армия является верховной властью в Ливии, в Москве не одобряют, сообщил 28 апреля журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

После конференции Совета министров иностранных дел БРИКС российский министр заявил, что заявление Хафтара — это попытка «единолично решать, как жить ливийскому народу».

Одобрения у Москвы это не вызывает, как и заявление главы ПНС Фаиза Сарраджа, отказывающегося разговаривать с Хафтаром.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Хафтар объявил, что соглашение о создании в Ливии Правительства национального согласия (ПНС) он больше не считает действительным.

Командующий Ливийской национальной армией объявил также, что теперь власть в Ливии переходит к ЛНА и что теперь он будет говорить от имени народа.

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