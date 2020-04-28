Вашингтон, , 20:20 — REGNUM Действия президента США Дональда Трампа в борьбе с коронавирусом считает весьма эффективными вице-президент Майк Пенс. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам Пенса, месяц назад в США все было совсем не так, как сейчас. И благодаря «лидерству и тяжелой работе президента Трампа», равно как и благодаря усилиям местных властей и всего американского населения, «уровень гриппоподобных заболеваний в США резко снизился».

Свое сообщение Пенс сопроводил изображениями, на которых показана динамика распространения гриппоподобных заболеваний в США — начиная с конца марта до середины апреля, с заметно позитивной динамикой.

Не все пользователи интернета не оценили настрой вице-президента, первый же комментарий к сообщению оказался и самым популярным среди читателей: «Спасибо, что побороли простуду в то самое время, в которое она и так заканчивается каждый год. Теперь скажите про коронавирус». Впрочем, многие благодарят Трампа за проделанную работу.