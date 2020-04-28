Москва, , 16:35 — REGNUM Какие заявления ни звучали бы из других стран, Россия продолжит поддерживать работу ВОЗ, сообщил 28 апреля российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД РФ сделал заявление после видеоконференции Совета министров иностранных дел БРИКС.

Лавров «Мы продолжим оказывать поддержку ВОЗ независимо от того, как те или иные страны будут пытаться выражать своё отношение к её деятельности».

Напомним, США обвинили ВОЗ в сговоре с Китаем, который якобы виновен в масштабах пандемии коронавируса. Это стало поводом в объявлению прекратить финансирование всемирной организации.

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