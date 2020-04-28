Лиссабон, , 16:25 — REGNUM Не продлевать карантин после 2 мая склоняются португальские власти, пишет 28 апреля Diario de Noticias.

По словам португальского президента Марселу Ребелу ди Соузы, режим чрезвычайного положения 2 мая завершится и продлеваться не будет. По его оценке, эпидемиологическая обстановка не требует сохранения ЧП.

Напомним, в Португалии количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 24 322, количество летальных исходов 948.

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