Ярославль, , 16:25 — REGNUM Заседание Ярославской областной думы, на котором должен был быть рассмотрен отчет губернатора за 2019 год, перенесено. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в самой думе.

Дмитрий Миронов Yarregion.ru

Официальная причина — эпидемия коронавируса. Существующий зал заседаний не может обеспечить социальной дистанции между депутатами, а также приглашенными.

Отчет перенесен на конец мая или начало июня. Предложение о том, чтобы заслушать отчет и задать вопросы губернатору в режиме видеоконференцсвязи, не прошло. Председатель областной думы Алексей Константинов сказал, что в думе нет техники, которая может обеспечить работу в таком формате.

Последнее заседание облдумы состоялось всего неделю назад — 23 апреля. Тогда речи о социальной дистанции не шло, депутаты и чиновники сидели как обычно.

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