Тирасполь, , 16:23 — REGNUM С помощью кредита в 200 млн евро Россия пытается экономически привязать к себе Молдавию. Этим можно объяснить в том числе тот факт, что, несмотря на блокаду Приднестровья в условиях пандемии коронавируса, Москва всё же выделила эти средства Кишиневу. Об этом ИА REGNUM заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Напомним, что 27 апреля МИД Приднестровской Молдавской Республики сообщил о задержании на территории Молдавии грузовика с оборудованием для обеспечения безопасности медперсонала, лечащего заражённых коронавирусом. По словам представителей приднестровского внешнеполитического ведомства, автотранспортное средство с медицинским грузом было блокировано 25 апреля.

«Страна, которая должна денег, всегда должна учитывать мнение той страны, которая ей эти деньги выделяет. Но, с другой стороны, мы видим, что все приходящие к власти в Молдавии политические группы, элиты или персоны негативно относятся как к Приднестровью, так, в конце концов, и к России. В том числе действующий президент Игорь Додон», — рассказал Безпалько.

При этом, по словам эксперта, у Додона всегда есть оправдание — он может сослаться на тот факт, что в Молдавии существуют другие политические силы, которые не дают ему проводить пророссийскую политику или во взаимодействии с которыми он вынужден вести линию в сторону осторожного заигрывания с НАТО и ЕС.

«В любом случае, мне кажется, в данной ситуации вполне уместным поставить перед руководством Молдавии вопрос о немедленном прекращении блокады Приднестровья, заключении ряда договоров, выдаче ряда гарантий относительно неповторения подобных сценариев в будущем и, соответственно, только после этого уже можно было бы продолжить переговоры по выделению Молдавии кредитных российских денег, которые спасут это государство от дефолта», — полагает Богдан Безпалько.

По мнению эксперта, руководство Молдавии сейчас использует приднестровский вопрос для своеобразного шантажа России. Но, с другой стороны, отметил он, отношение Кишинева к Приднестровью не меняется, независимо от того, какой президент находится у власти.

«Это отношение всегда было негативным. Руководство Молдавии, кто бы там ни находился — коммунисты или националисты, стремилось инкорпорировать Приднестровье в унитарную Молдавскую республику. Если бы это было по-другому, то еще при меморандуме Козака в варианте «5+2» можно было бы прийти к действенным соглашениям, которые помогли бы мирно уладить конфликт», — подытожил Безпалько.