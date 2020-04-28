Бишкек, , 16:16 — REGNUM За последний месяц, благодаря введению режима чрезвычайного положения и комендантского часа, «уровень преступности в Бишкеке снизился примерно на 300 процентов». Об этом на брифинге сегодня, 28 апреля, заявил комендант города Бишкека Алмазбек Орозалиев, передает 24.kg.

По его словам, в то же время активизировались мошенники, которые под видом представителей различных организаций якобы предоставляют малоимущим гражданам гуманитарную помощь.

Также комендант отметил, что в столице значительно увеличилось количество краж личного имущества, в частности — велосипедов и детских колясок, которые из-за ограничений на выход на улицу граждане оставляют в подъездах своих домов без присмотра.

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