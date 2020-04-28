Бразилиа, 28 апреля 2020, 16:15 — REGNUM За начало процесса импичмента бразильского президента Жаира Болсонару выступают 45% жителей Бразилии, сообщает 28 апреля социологический центр Datafolha.
При этом большинство (48%) жителей страны против того, чтобы бразильский парламент начал процесс импичмента. Шесть процентов не определились в этом вопросе.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля Федеральный верховный суд Бразилии одобрил начало расследования в отношении Болсонару по обвинению в совершении должностных преступлений.
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