Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM Боевые корабли Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота ВМФ России войду в Неву 9 мая 2020 года и пришвартуются у главных набережных Санкт-Петербурга. Об этом 28 апреля сообщил командующий войсками Западного военного округа, Герой России, генерал-полковник Александр Журавлев.

В День 75-й годовщины Великой Победы в город-герой Ленинград войдут учебный корабль «Перекоп», малый противолодочный корабль «Казанец», базовый тральщик «Павел Хенов» и противодиверсионный катер «Нахимовец».

"Корабли поднимут флаги расцвечивания, состоятся торжественные построения экипажей в парадной форме, подъём Государственного Флага Российской Федерации, Военно-Морского Флага и Знамени Победы», — заявил командующий ЗВО.

В День Победы Адмиралтейский оркестр Ленинградской ВМБ исполнит мелодии военных лет на борту крейсера «Аврора», а звуковещательные установки кораблей ретранслируют их на набережные.

«В связи с ограничительными мероприятиями, введёнными в регионе, допуск граждан на борт кораблей осуществляться не будет», — предупредили в пресс-службе Западного военного округа.

Как сообщалось, по решению командующего ЗВО над центром Петербурга в День Победы пройдет военная авиация.

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