Ярославль, , 16:09 — REGNUM В Ярославской области введения электронных пропусков до майских праздников не ожидается, а сама система может не коснуться жителей области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель фракции КПРФ в Ярославской областной думе Александр Воробьев.

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Тема введения электронных пропусков обсуждалась на заседании Совета Ярославской областной думы 28 апреля.

«На наши вопросы представитель правительства Ярославской области сказал нам, что идет тестирование системы электронных пропусков. Возможно, она коснется только тех, кто не проживает в Ярославской области, и тех, кто болен или контактировал с больными. Такой опыт есть в соседней Вологодской области. Я спросил, будут ли пропуска введены до майских праздников и не придется ли их получать тем, кто едет на грядки. Представитель правительства ответил, что нет. Так что, похоже, они отыграли назад», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Воробьев.

Планы по введению системы электронных пропусков вызвали неоднозначные реакции ярославцев. Как ранее сообщало ИА REGNUM, о введении системы Минкомсвязи заявило 22 апреля. 23 апреля губернатор поручил правительству проработать этот вопрос и, главное, проинформировать жителей о том, как будут работать пропуска. С тех пор никаких заявлений, разъясняющих порядок работы системы и даты ее введения не было.

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