Джакарта, , 16:07 — REGNUM Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отправят не менее 20 тонн медицинской помощи в Индонезию, сообщает Sindonews.

В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что поставка медицинского оборудования из ОАЭ свидетельствует о хороших отношениях между странами.

«Это доказательство дружбы между Индонезией и ОАЭ, не только дружбы на уровне главы государства, но и дружбы между народами», — заявил представитель МИД Индонезии Ризал Пурнама.

«Конечно, перед лицом таких трудных времен не только в Индонезии, но и во всем мире международное сотрудничество необходимо. Ни одна страна не в состоянии противостоять или смягчить воздействие COVID-19», — добавил Ризал Пурнама.

Как сообщало ИА REGNUM, тиграм, слонам и другим животным в зоопарках Индонезии грозит голодная смерть.

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