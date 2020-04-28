Киев, , 15:58 — REGNUM Из Верховной рады Украины уже отозвано представление на назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам, заявил 28 апреля политический эксперт Юрий Бутусов, ссылаясь на источники в парламенте.

Эксперт констатирует, что громкая история с назначением Саакашвили в правительство Украины уже завершилась тихим «сливом» — назначение заблокировано и непонятно, состоится ли вообще.

Бутусов, ссылаясь на свои источники, сообщил, что в президентской фракции «Слуга народа» после долгих переговоров удалось собрать около 140−170 голосов за назначение Саакашвили из 248 депутатов. При этом в партийном чате готовность голосовать публично вообще заявили «чуть больше» 100 депутатов.

Эксперт также отмечает, что голосов за назначение нет потому, что президент Владимир Зеленский решил не выступать сейчас публично в поддержку Саакашвили.

Резюмируя, Бутусов сообщает, что офис президента понимает, что провал переговоров с Саакашвили завершится скандалом — поэтому обдумывает варианты, что предложить одиозному политику вместо реформ в правительстве.

ИА REGNUM напоминает, что возможное назначение экс-президента Грузии в правительство Украины обсуждается с 22 апреля. В последних комментариях из «Слуги народа» отмечалось, что депутатов, готовых голосовать за Саакашвили, становится больше, но признавали, что все зависит от того, выступит ли лично Зеленский с соответствующим призывом.

Сегодня Саакашвили встречается с представителями партии «Голос» и, по словам одного из участников встречи, даже не просит поддержать его кандидатуру на должность вице-премьер-министра, то есть о назначении в правительство речь уже не идет.