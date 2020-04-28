, 15:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 28 апреля, подписал закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения.

Соответствующую информацию обнародовал офис президента, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это исторический момент для всех украинцев и для меня лично. Украина ждала этот закон со времени обретения независимости», — отметил в своем комментарии Зеленский.

Президент подчеркнул, что это была нелегкая борьба.

Напомним, что Верховная рада приняла закон о продаже земли во втором чтении и в целом еще 31 марта, однако подписание документа оказалось заблокировано рядом депутатов, которые оспорили правильность процедуры голосования. Депутаты большинства разблокировали подписание документа на следующей внеочередной сессии 13 апреля. Президент не пояснил, почему он отложил подписание закона на несколько недель, до конца апреля.

Также стоит отметить, что «битва за землю» на этом подписании не заканчивается, поскольку сразу несколько политических сил Украины заявили о намерении оспорить закон о продаже земли в Конституционном суде.

По принятому закону, продажа земли на Украине официально стартует с 1 июля 2021 года.