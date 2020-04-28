Париж, , 15:21 — REGNUM Законопроект о продлении чрезвычайного положения (ЧП) в области здравоохранения во Франции на два месяца, до 24 июля 2020 года, будет представлен в совете министров и рассмотрен на следующей неделе в парламенте, передает BFM TV.

Закон о чрезвычайном положении в области здравоохранения вступил в силу 24 марта 2020 года сроком на два месяца. Этот закон позволяет премьер-министру Франции принимать меры, сопровождаемые жесткими санкциями: ограничивать или запрещать передвижение граждан, принимать меры по введению режима изоляции или карантина, ограничивать собрания людей, распоряжаться о временном закрытии учреждений.

Согласно парламентским источникам, законопроект будет представлен в Сенате в следующий понедельник, 4 мая, а затем 5 мая в Национальной ассамблее Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Эдуар Филипп, как ожидается, объявит 28 апреля, что лицеи в стране будут закрыты до июня 2020 года.

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