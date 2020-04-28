Киев, , 15:15 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вероятно не будет назначен на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам реформ, сообщили изданию «Украинская правда» источники в парламентской фракции «Слуга народа».

«Мы уже запутались. То он кандидат, то не кандидат», — заявил собеседник.

В данный момент Саакашвили встречается с представителями партии «Голос». По словам одного из участников встречи, политик ведёт себя спокойно и не просит поддержать его кандидатуру на должность вице-премьер-министра Украины.

«Михо говорит уже более о позиции советника Зеленского (Президента Украины Владимира Зеленского — ИА REGNUM). Очевидно, что «слуги» прокатили его», — рассказал депутат.

Напомним, ранее председатель Верховной рады Дмитрий Разумков выразил сомнение касательно потребности привлекать Саакашвили.

«Я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы… По состоянию на сегодня, я не уверен, что буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения», — отметил он.

По словам журналиста Юрия Бутусова, назначение Саакашвили в правительство Украины «завершилось тихим сливом». По его информации, в данный момент рассматривается возможность назначения экс-президента Грузии мэром Одессы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что не знает, есть ли у Саакашвили необходимая поддержка среди депутатов Верховной рады или нет.

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