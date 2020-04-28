Стокгольм, , 16:31 — REGNUM В своей статье журналисты CNN задались вопросом, насколько хорошо работает шведская стратегия против коронавируса. В частности, Швецию сравнили с ее северными соседями, статистика оказалась не в пользу первой, когда речь зашла о реальных цифрах.

Однако в CNN подчеркнули, что до сих пор не ясно, является ли стратегия Швеции успешной или нет. Об этом 28 апреля сообщила шведская газета Aftonbladet.

Шведская стратегия борьбы с коронавирусом выделяется на фоне других стран и вызвала большой интерес в мире. Швеция является одной из немногих европейских стран, которые решили не закрывать своих общества во время продолжающейся пандемии, — в стране по-прежнему работают рестораны и бары, а на улицах наблюдается много людей.

Нет никаких сомнений в том, какая из стран Северной Европы заплатила самую высокую цену. Это, конечно же, Швеция. На момент публикации журналистами CNN своей статьи, в Швеции было зарегистрировано 2 194 умерших от коронавируса против 422 — в Дании, 202 — в Норвегии и 190 — в Финляндии. Однако в конце статьи журналисты CNN подчеркнули, что в течение нескольких месяцев ситуация вокруг шведской стратегии по борьбе с коронавирусом проясниться.