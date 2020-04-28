Париж, , 14:55 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, как ожидается, объявит 28 апреля, что лицеи в стране будут закрыты до июня 2020 года, передает BFM TV.

Согласно полученной информации, премьер-министр Франции объявит во вторник днем, 28 апреля, во время представления плана правительства по выходу из изоляции, что средние школы (лицеи) будут закрыты до июня.

Известно, что Эдуар Филипп собрал лидеров большинства в Матиньонском дворце на ланч, чтобы представить основные положения плана по выходу из изоляции перед тем, как выступить в Национальной ассамблее днём 28 апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, столкнувшись с нехваткой ресурсов, многие мэры во Франции уже издали указ о запрете открытия школ в своих муниципалитетах после 11 мая 2020 года.

Подробнее в материале: Во Франции мэры отказываются возобновлять школьные занятия 11 мая