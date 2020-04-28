Москва, , 14:54 — REGNUM На аэродроме Нагурская сдана в эксплуатацию новая всесезонная взлётно-посадочная полоса. Данный аэродром относится к Северному флоту и находится на Земле Александры архипелага Земля Франца Иосифа. Об этом пишет ТАСС.

Новая ВПП может принять большинство летательных аппаратов, имеющихся в распоряжении ВКС России и морской авиации ВМФ России. Есть планы и по увеличению длины данной полосы, чтобы могли садиться и взлетать тяжёлые дальние бомбардировщики.

Таким образом, с вводом в строй новой ВПП аэродром Нагорный может работать круглый год, то есть стал всесезонным. Ранее для приёма летательных аппаратов использовалась ледовая ВПП, соответственно, только в зимний период.

Аэродром Нагурская находится рядом с «Арктическим трилистником» — самой северной военной базой Вооружённых сил РФ. На базе развёрнута тактическая группа Северного флота РФ.

Американский портал The Drive отметил, что «Кремль реализует различные программы по расширению баз и другой военной инфраструктуры в своих районах Крайнего Севера, приобретению специализированных систем вооружения и другого оборудования для поддержки этой деятельности». ИА REGNUM ранее сообщало об этом.