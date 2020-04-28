Найроби, , 15:01 — REGNUM После того, как правительство Кении начало обязательное тестирование дальнобойщиков на наличие коронавируса, чтобы предотвратить его распространение в соседней стране, на кенийской стороне границы с Угандой образовались многокилометровые пробки. Об этом передает кенийский телеканал NTV.

По данным корреспондентов Citizen TV, длина пробки составляла 30 км.

По информации журналистов телеканала, в правительстве Кении постановили, что все водители будут проверены на наличие коронавируса до пересечения границы после того, как в Уганде подтвердили, что восемь кенийских водителей оказались заражены коронавирусом. .

На прошлой неделе президент Уганды Йовери Мусевени заявил, что власти обеих стран обсуждают пути сокращения трансграничных случаев коронавируса.

Помимо обязательных тестирований водителей, лидеры двух стран также предложили, чтобы водители передавали свои транспортные средства угандийским коллегам на границе.