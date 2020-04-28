Екатеринбург, , 14:41 — REGNUM Из-за слияния систем здравоохранения Екатеринбурга и Свердловской области в городе может начаться новая оптимизация медучреждений, заявил депутат гордумы Михаил Матвеев на заседании представительного органа власти, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Матвеев предупредил, что переход медицинских учреждений в подчинение Свердловской области может ударить по Екатеринбургу. В частности, из муниципалитета перестанут поступать деньги в больницы и поликлиники.

«Город останется без здравоохранения в отдаленных поселках, начнут приниматься решения по оптимизации без учета мнения городской власти», — предостерёг парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, предложения о слиянии систем здравоохранения возникли из-за инцидента в ЦГБ №1. Там произошла вспышка коронавируса.

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