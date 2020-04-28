Вильнюс, , 13:58 — REGNUM Уже в течение ближайшего времени Литва и Польша намерены обсудить вопрос о сроках отмены контроля на границе, введённого на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

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«Данный вопрос с главой кабинета министров Польши Матеушем Моравецким мы обсудим в конце этой недели или на следующей неделе», — приводит портал rudaltic.ru слова председателя литовского правительства.

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Он подчеркнул, что Варшава пока считает целесообразным сохранение пограничного контроля. При этом, по его словам, Польша намерена оставить такой режим до июня.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта правительство Литвы приняло решение о введении на территории всей страны режима полного карантина. Так, всем гражданам республики было запрещено покидать территорию страны, а на границах осталось только по одному коридору для её пересечения. Граница на въезд и выезд закрылась в том числе и с другими членами ЕС — Латвией и Польшей.

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