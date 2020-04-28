Вашингтон, , 13:44 — REGNUM Американский портал The Drive опубликовал статью под названием «Российские спецназовцы прыгают с высоты 33 000 футов над Арктикой на беспрецедентных учениях». Данное десантирование названо громкой демонстрацией Россией своих неуклонно растущих возможностей в Арктике.

Издание пишет, что трёхдневные учения прошли недавно на Земле Александры, острове в российском архипелаге Земля Франца-Иосифа, расположенном в Северном Ледовитом океане значительно выше Северного Полярного круга. Российские силы специальных операций, часто именуемые спецназом, как из Командования сил специальных операций Вооруженных сил, так и из Центра специального назначения Федеральной службы безопасности, приняли участие в этом мероприятии вместе с десантниками российской армии.

Само учение включало в себя создание войсками базового лагеря сразу на земле, проведение разведывательных патрулей с использованием снегоходов и беспилотных летательных аппаратов, а также проведение рейда на макет лагеря, заполненного «диверсантами», термин, который Россия часто применяет к террористическим ячейкам или другим небольшим группам враждебных субъектов, включая вражеские специальные оперативные группы.

Издание отмечает, что Кремль реализует различные программы по расширению баз и другой военной инфраструктуры в своих районах Крайнего Севера, приобретению специализированных систем вооружения и другого оборудования для поддержки этой деятельности. Вот уже несколько лет глобальное изменение климата приводит к тому, что полярные ледяные шапки отступают и приводят к аналогичному падению сезонного ледового покрова, открывая Арктику как для возросшей активности, так и для конкуренции.

Портал The Drive делает вывод, что «мы будем только продолжать видеть всё больше российских военных действий, как в оперативных, так и в учебных целях, в Арктическом регионе».

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