Тбилиси, , 13:43 — REGNUM Финансовая помощь, назначенная правительством Грузии потерявшим работу, недостаточна для тех, кто принадлежит к среднему классу. Такое заявление 28 апреля сделал один из лидеров партии «Европейская Грузии» Гига Бокерия, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По мнению оппозиционного политика, пособие в 200 лари (около $60), которое государство собирается выплачивать оставшимся без работы, будет существенной поддержкой для лиц, получавших низкий заработок, но есть те, кто потерял больше.

«У людей, доход которых составлял 1000−1500 лари, 200 лари не способны помочь среднему классу сохранить устойчивость», — сказал Бокерия журналистам.

Напомним, 24 апреля премьер-министр Грузии Георгий Гахария озвучил антикризисный план, в который входит поддержка разных слоев населения, оставшихся в связи с введением карантинных мер без заработка. Для выхода из кризиса Тбилиси договорился о займах на $3 млрд.

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