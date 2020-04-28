Москва, , 13:36 — REGNUM Судебная тяжба о принадлежности Александровского подворья в Иерусалиме не повлияет на отношения между Россией и Израилем. Об этом 28 апреля заявил временный поверенный Израиля в РФ Эли Белоцерковский на брифинге.

По его словам, стороны проводят диалог по этому вопросу на всех уровнях. Белоцерковский считает, что отношения между Россией и Израилем по-прежнему крепкие, и стороны справятся с вызовом.

Как сообщало ИА REGNUM, споры о принадлежности Александровского подворья начались с 1917 года. Земля под строительство объекта приобретена в 1859 году императором Александром II. Само подворье построено в 1896 году. Оно находится в непосредственной близости от Храма Гроба Господня.

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