Сеул, , 13:46 — REGNUM Правительство Южной Кореи должно дополнительно выделить 4,6 трлн вон (~$3,7 млрд), чтобы оказать единовременную финансовую помощь всем домохозяйствам страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра стратегии и финансов страны Хон Нам Ги.

Известно, что данное заявление вице-премьер сделал 28 апреля в ходе заседания Национального собрания.

Он отметил, что часть дополнительных средств будет выделена за счёт выпуска государственных облигаций, а часть — за счёт корректировки бюджетных расходов.

В рамках своего выступления Хон Нам Ги призвал представителей Национального собрания не затягивать с утверждением законопроекта о дополнительном бюджете, поскольку экономика страны переживает кризис из-за пандемии коронавируса.

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