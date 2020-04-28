Москва, , 13:33 — REGNUM Безвизовый режим с Россией намерены сохранить власти Израиля после того, как пандемия коронавируса спадёт. Об этом заявил 28 апреля на онлайн-брифинге временный поверенный Израиля в РФ Эли Белоцерковский.

Он отметил, что с израильской стороны не предвидится никаких изменений в отношении безвизового режима, который действует с 2008 года. Этот режим Москва и Тель-Авив ввели в 2008 году для туристических поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия попросила Израиль об автоматическом продлении виз для своих граждан, остающихся в Израиле в период пандемии.

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